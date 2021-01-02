ترتيب دوري محمد بن سلمان .. الأهلي يرفض الهدية والاتحاد بالمربع الذهبي

المواطن - محمد سمعه

حافظ نادي الهلال على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما أُسدل الستار على مباريات الجولة الـ11 من عمر المسابقة بعد نهاية مباراتي ختام الجولة اليوم السبت.

ويتواجد الأزرق في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، بعد أن تعادل مع الشباب بالجولة الحادية عشرة، بينما رفض الأهلي هدية الشباب وخسر من فريق التعاون مساء اليوم بثلاثية نظيفة، ليظل الراقي في الوصافة برصيد 22 نقطة.

الاتحاد بالمربع الذهبي في ترتيب دوري محمد بن سلمان:

بينما يتواجد نادي الشباب في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، أما الاتحاد فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 18 نقطة، والوحدة خامسًا برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يسقط بفخ التعادل والأهلي يرفض الهدية:

وكانت مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، انطلقت أول أمس الخميس حيث فاز الاتحاد على الباطن بنتيجة 2/ 1، بينما فاز النصر على الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين، أما الهلال فتعادل مع الشباب بهدف لكل فريق.

وتواصلت مباريات الجولة الـ11 أمس الجمعة، حيث فاز الفتح على ضمك بثنائية مقابل هدف، بينما فاز أبها على العين برباعية مقابل هدفين، وفاز الوحدة على الاتفاق بثنائية لهدف.

واختُتمت مباريات الجولة الـ11 بتعادل الرائد مع القادسية بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز التعاون على الأهلي بثلاثية دون رد.

وستبدأ مباريات الجولة الـ12 من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل 7 يناير، حيث يواجه أبها، فريق الفيصلي بينما يلعب الفتح مع فريق الوحدة.

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