ترتيب دوري محمد بن سلمان .. الاتحاد يُهدد ثلاثي المقدمة بانتصاراته المتتالية

المواطن - محمد سمعه

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نتائجه الإيجابية، وذلك بعد الفوز مساء اليوم السبت على ضمك بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب الـ16 ناديًا في دوري المحترفين:

وبعد نهاية مباراة العميد وضمك، حافظ نادي الهلال على صدارة دوري المحترفين برصيد 25 نقطة، يليه الشباب وصيفًا برصيد 22 نقطة ثم الأهلي ثالثًا برصيد 22 نقطة، والعميد رابعًا برصيد 21 نقطة، أما فريق الوحدة فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويحتل التعاون المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفتح وأبها والاتفاق والقادسية في المراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر برصيد 17 نقطة لكل منهم.

أما النصر فيتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الرائد والفيصلي في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد 13 نقطة لكل منهما، أما الباطن فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، أما العين فيحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد عشر نقاط، أما ضمك فيتواجد في المركز الـ16 والأخير برصيد 8 نقاط.

وكانت مباراة الاتحاد وضمك، أُقيمت على ملعب الشرائع حيث تأخر انطلاقها لمدة 45 دقيقة بسبب غرق أرضية ملعب المباراة بعد هطول الأمطار.

الاتحاد يُحقق فوزه الخامس في الدوري:

وبدأ العميد المباراة بأسلوب الضغط الهجومي بحثًا عن إحراز الهدف الأول حتى نجح اللاعب المتألق عبدالرحمن العبود في إحراز الهدف الوحيد للعميد بالشوط الأول بالدقيقة السادسة والثلاثين بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد ضغطه أملًا في إضافة الهدف الثاني، حيث انفرد فهد المولد بحارس ضمك وتمت إعاقته لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة فهد المولد.

وانفرد فهد المولد بحارس ضمك مرة أخرى ليُسجل الهدف الثاني للعميد، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد رجوع الحكم سامي الجريس إلى تقنية الفيديو. ولم يحدث أي جديد خلال المباراة ليفوز الاتحاد بهدف دون مقابل ويصعد للمركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 8 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

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