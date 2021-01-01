ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد فوز الفتح وتعثر الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

اختُتمت اليوم الجمعة فعاليات 3 مباريات بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفتح على ضمك وفوز أبها على العين وفوز الوحدة على فريق الاتفاق.

نتائج مباريات الجمعة:

وكانت مباراة النموذجي ضد ضمك أُقيمت في تمام الساعة الرابعة إلا ربعًا من عصر اليوم الجمعة، حيث سجل لـ النموذجي كل من مراد باتنا وميتشيل تي فريدي، بينما سجل لـ ضمك اللاعب منصور حمزي.

بينما فاز أبها على العين برباعية مقابل هدفين، حيث سجل لـ أبها كل من كارلوس ستراندبيرج ثلاثية واللاعب رياض شراحيلي هدفًا، بينما سجل لـ العين خوانبي أنور هدفين.

أما نادي الوحدة ففاز على الاتفاق بثنائية مقابل هدف، حيث سجل لفرسان مكة اللاعب الفرنسي يوسف نياكات، بينما سجل لفريق الاتفاق فيليب كيش من ركلة جزاء.

ترتيب الفتح في دوري محمد بن سلمان:

ويتواجد نادي الفتح حاليًّا في المركز السابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، أما نادي ضمك فيحتل المركز الأخير برصيد ثماني نقاط، أما فريق أبها فيتواجد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد فريق العين في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، ويحتل نادي الوحدة المركز الخامس برصيد 18 نقطة، أما نادي الاتفاق فيتواجد بالمركز السادس برصيد 17 نقطة.

وتُختتم فعاليات الجولة الـ11 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين، حيث يواجه الرائد، فريق القادسية، بينما يلعب النادي الأهلي مع فريق التعاون.

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