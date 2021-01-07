ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباراتي الخميس

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار على نتيجة مباراتي اليوم الخميس بالجولة الثانية عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وكانت المباراة الأولى أُقيمت عصر اليوم بين فريقي أبها والفيصلي حيث انتهت بفوز أبها بهدف دون رد، أما المباراة الثانية فشهدت تعادلًا سلبيًا بين فريقي الوحدة والفتح.

الهلال في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ويتواجد الهلال في صدارة دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة، أما الشباب والوحدة فيحتل كل منهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 19 نقطة.

أما الاتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد التعاون بالمركز السادس برصيد 17 نقطة، أما الفتح والاتفاق وأبها فيحتل كل منهم المراكز السابع والثامن والتاسع على الترتيب برصيد 17 نقطة.

ويتواجد القادسية بالمركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

ترتيب آخر 5 فرق في جدول الدوري

ويتواجد الرائد بالمركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، أما فريقا الباطن والنصر فيحتلان المركزين الثالث عشر والرابع عشر على الترتيب برصيد 11 نقطة، أما العين فيتواجد بالمركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط وضمك بالمركز السادس عشر برصيد ثماني نقاط.

وتُقام غدًا الجمعة 3 مباريات حيث يلعب الباطن ضد الهلال، بينما يلعب القادسية مع الأهلي، والنصر مع نادي العين.

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