ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نتائج مباريات الجمعة

المواطن - محمد سمعه

حافظ نادي الهلال على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك رغم التعادل عصر اليوم الجمعة مع فريق الباطن بنتيجة هدفين لكل فريق.

وأُسدل الستار على نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين، حيث تعادل الهلال مع الباطن، وفاز القادسية على الأهلي بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز النصر على نادي العين بثلاثية مقابل لا شيء.

ترتيب الـ16 فريقًا بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وجاء الهلال بالمركز الأول برصيد 25 نقطة، وتجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة بالمركز الثاني، أما الشباب فيملك 19 نقطة بالمركز الثالث، بينما جاء الوحدة بالمركز الرابع برصيد 19 نقطة، وجاء الاتحاد خامسًا برصيد 18 نقطة.

أما نادي التعاون فيحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة، بينما جاء الفتح سابعًا والاتفاق ثامنًا وأبها تاسعًا والقادسية عاشرًا برصيد 17 نقطة لكل منهما.

أما النصر فيحتل المركز الحادي عشر والفيصلي في المركز الثاني عشر والباطن في المركز الثالث عشر والرائد بالمركز الرابع عشر، بينما جاء العين في المركز الخامس عشر وضمك بالمركز السادس عشر برصيد 14 و13و 12 و 12 و 10 و ثمانية نقاط على الترتيب.

3 مباريات غدًا السبت في ختام الجولة الثانية عشرة:

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ستنتهي غدًا السبت بـ3 مباريات، حيث يواجه التعاون فريق الرائد، ويلعب الشباب مع الاتفاق، بينما يواجه الاتحاد فريق ضمك.

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