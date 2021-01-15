ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد ختام الجولة الـ13

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل الهلال للأسبوع الرابع على التوالي بجانب أن النصر صعد مركزًا، والشباب يُعد الأكثر استفادة من مباريات الجولة الـ13.

ترتيب الـ16 فريقًا في دوري محمد بن سلمان:

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة بعد التعادل مع الأهلي، بينما يتواجد الشباب بالمركز الثاني برصيد 25 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما جاء التعاون في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

أما الاتحاد فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 21 نقطة، وفريق أبها بالمركز السادس برصيد 20 نقطة، أما فريق الوحدة فيتواجد سابعًا برصيد 20 نقطة.

ويحتل الاتفاق والقادسية المركزين الثامن والتاسع برصيد 18 نقطة، أما النصر والفتح في المركزين الـ10 والـ11 برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الفيصلي بالمركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، أما الباطن فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الرائد بالمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، أما العين فيتواجد بالمركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، بينما جاء ضمك بالمركز السادس عشر برصيد تسع نقاط.

مباريات الجولة الـ14 بـ دوري محمد بن سلمان:

وستنطلق مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلعب الرائد مع الاتفاق والعين مع الاتحاد، القادسية مع الفتح، والشباب مع الفيصلي، والأهلي مع أبها يوم الثلاثاء، بينما يلعب ضمك مع الباطن، والهلال مع التعاون والنصر مع الوحدة يوم الأربعاء المقبل.

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