تريساكو بعد أزمة مباراة الهلال والأهلي: لا أخاف من الأندية الكبيرة

المواطن - محمد سمعه

أكد الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد أزمة مباراة الأهلي والهلال على أنه لا يخشى الأندية الكبيرة.

وكان مدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو هاجم الحكم ماجد الشمراني بعد لقاء الفريقين ووصفه بغير الشجاع بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لمصلحة صالح الشهري لاعب الهلال، بعد احتكاك من الصربي فيجسا لاعب الأهلي.

تريساكو شرح حالة مباراة الهلال والأهلي

وخرج تريساكو بعد أن دشن حسابه في “تويتر” ليؤكد أن الهلال لم يكن يستحق ركلة جزاء في لقاء الأهلي مما أثار غضب الجمهور الهلالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث تريساكو لـ برنامج ” في المرمى” على قناة العربية قائلًا: ” لا أخشى الأندية الكبيرة ويجب أن نُفكر في المستقبل إذا لم يتم إعطاء الحكام السعوديين فرصة، فلن يتحسن مستواهم”.

وأضاف تريساكو: “قررت فتح حساب في تويتر لشرح بعض القرارات التحكيمية التي تحظى بجدل في وسائل الإعلام”.

وتابع رئيس لجنة الحكام: “بعد كل جولة اختار أكثر الحالات إثارة للجدل من أجل شرحها، والدور الثاني من الدوري السعودي سوف يستمر بنفس النظام، حيث يحق لكل نادي طلب عدد محدد من الحكام الأجانب”.

وواصل تريساكو قائلًا: ” نقوم الآن ببناء مركز تدريب للحكام ويجب أن نتحلى بالصبر وهذا ينطبق على اللاعبين عندما يتم منحهم فرصة مع الوقت مع أنديتهم، وأنا سعيد بتقدم المستوى لدى الحكام السعوديين، علينا فقط أن نضع الأمور في سياقها، ويجب أن نتذكر أن الحكام السعوديين، لم يُحكموا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ 3 مواسم، الأمر لن يتغير في يوم وليلة، والحل لن يكون بجلب حكام أجانب”.

يجب تقبل أخطاء الحكام

وتابع تريساكو: “الحكام السعوديين يرتكبون الأخطاء ولكن هي أقل بكثير مما نسمع عنه في تويتر وشاشات التلفزيون، وفي الدوريات العالمية الأندية، تشتكي من أخطاء الحكام يجب أن يتقبل الجميع الأخطاء لأنها جزء من لعبة كرة القدم، ويبدو أن الجميع تناسى أخطاء الحكام الأجانب في الدوري السعودي بالموسم الماضي”.

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