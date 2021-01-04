تسليم 222 وحدة سكنية بالشراكة بين جود الإسكان والراجحي

المواطن - الرياض

احتفلت منصّة جود الإسكان بالشراكة مع مصرف الراجحي اليوم بتسليم 222 وحدة سكنية متكاملة للأسر الأشد حاجة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ورئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي.

وأوضح وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن منصة جود الإسكان تُعتبر أحد أهم المنصّات الوطنية التي تستهدف تفعّيل مشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص لدعم الأسر الأشد حاجة للمسكن حول المملكة، لافتاً إلى أن حفل التسليم اليوم يعتبر ثمرة لنضج الشراكة الفاعلة بين المنصة ومختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.

وأشار إلى أن منصة جود الإسكان تشهد مساهمات يومية من جميع أفراد المجتمع في سبيل خدمة الأسر وتوفير المسكن الملائم لهم، ويسرني تقديم الشكر لمعالي محافظ البنك المركزي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي على تقديم الدعم الغير محدود لبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي والشكر كذلك لرئيس مجلس الإدارة ومنسوبي مصرف الراجحي على مبادرتهم ودعمهم، وتتطلع المنصة إلى زيادة المشاركات المجتمعية لخدمة أبناء الوطن على مستوى المسكن الذي يعد أحد أهم أساسيات العيش الكريم للأسر.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة، التي تهدف إلى إشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة الكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية، لتوفير السكن للأسر الأشد حاجة وزيادة معدل الاستقرار الأسري، مؤكداً حرصهم في مصرف الراجحي على تطوير المسؤولية الاجتماعية بالتركيز على المشاريع المستدامة، ما أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تركزت في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم.

وجاء تسليم الوحدات السكنية في حفل أقيم في مبنى الإدارة العامة لمصرف الراجحي بمدينة الرياض، امتداداً للدعم الذي قدمه المصرف لمنصة “جود الإسكان” بنحو 40 مليون ريال للمساهمة في توفير المسكن المناسب لحوالي 222 أسرة، يبلغ عدد أفرادها 1110 يرعاها 124 رب أسرة و59 مطلقة و39 أرملة، إذ توزعت الأسر المستفيدة في منطقة الرياض والحدود الشمالية ومكة المكرمة، كما شمل الدعم محافظات عدة مثل الأفلاج والمجمعة والزلفي والدوادمي وشقراء ورفحاء وعرعر وطريف والخرمة.

وتُعَد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تستهدف مشاركة جميع فئات المجتمع السعودي من أفراد ومنظمات، في مجال العطاءات السكنية الخيرية من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية في تقديم المساهمات الخيرية.

وحظيت المنصة منذ إطلاقها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – بمبلغ 100 مليون ريال، ومن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بمبلغ 50 مليون ريال؛ تأكيدا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية تلتقي جميعها على منصة “جود الإسكان”.

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