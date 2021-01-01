تشاد تغلق العاصمة لأول مرة بسبب كورونا

المواطن - متابعة

فرضت السلطات التشادية إغلاقًا على عاصمتها نجامينا للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، وأعلنت حظر التجول؛ بسبب زيادة حالات الإصابة.

وأكد مرسوم للرئيس إدريس ديبي أن تشاد سجلت 2113 إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره في مارس و104 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن العزل العام الذي يبدأ في أول يوم من العام الجديد سيستمر لمدة أسبوع مع إمكانية تمديده.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق حدود المدينة، وكذلك المجال الجوي لتشاد باستثناء رحلات الشحن، كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة والحانات والمطاعم والخدمات العامة غير الأساسية، مع حظر التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.

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