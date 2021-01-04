تشكيلة الاتحاد الرسمية لمواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، تشكيلة فريقه وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب مساء اليوم الاثنين في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

تشكيلة الاتحاد للقاء

وجاءت تشكيلة العميد مكونة من: “مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، رومارينيو، هارون كمارا”.

توقيت مباراة العميد والشباب

وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب الشرائع.

وستنقل قناة أبو ظبي الرياضية HD 1 أحداث مباراة العميد ضد الشباب، حيث يحتاج العميد للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق من أجل العبور إلى الدور النهائي في البطولة العربية.

وطالب محمد نجار عضو شرف في الاتحاد باعتزال أحمد حجازي في جدران النادي مضيفًا أن الفريق الكروي الأول بحاجة لمهاجم هداف خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ صحيفة “الرياض”.

وأكد نجار على أن انضمام أحمد حجازي للعميد أحد أهم مكاسب إدارة أنمار الحائلي.

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