تشكيلة مباراة الهلال والتعاون في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو والفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيلة مباراة الهلال والتعاون المقرر إقامتها، بعد قليل.

الهلال والتعاون

ومن المقرر أن يلعب الهلال والتعاون، بعد قليل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

تشكيل مباراة اليوم

وجاءت تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والتعاون اليوم كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة اليوم، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، مدالله العليان، جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، ناصر الدوسري، أندريه كاريلو، هتان باهبري وصالح الشهري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل سكري القصيم في مباراة الهلال والتعاون اليوم كالتالي؛ كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، إياغو سانتوس، نواف الصبحي، حسن كادس، محمد أبو سبعان، سيدريك أميسي، سميحان النابت، عبدالله الجوعي، عبدالله ساني وتاوامبا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في مباراة اليوم كل من؛ حسين شيعان، أحمد عسيري، إبراهيم الزبيدي، ريان الموسى، ساندرو مانويل، مطير الزهراني، فيصل درويش، علي النمر ومحمد السهلاوي.

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