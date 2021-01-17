تشكيل برشلونة وبيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان رونالد كومان ومارسيلينو عن تشكيل مباراة برشلونة وبيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر انطلاقها بعد قليل.

نهائي كأس السوبر الإسباني:

وتُقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية، بعد قليل، في نهائي كأس السوبر الإسباني وسط طموحات كبيرة من لاعبي الفريقين بخطف اللقب.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بنظيره ريال سوسيداد في نصف النهائي، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل، قبل أن يخطف الفريق الكتالوني بطاقة التأهل بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعدما حقق مفاجأة كبرى، وفاز على ريال مدريد حامل اللقب بهدفين مقابل هدف، ويحلم بمواصلة التألق وحصد البطولة على حساب البارشا.

مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم:

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم كالتالي؛ تير شتيجن، سيرجينو دست، رونالد أراوخو، لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري غونزاليس، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي وليونيل ميسي.

وفي السياق ذاته، جاء تشكيل أتلتيك بيلباو في مباراة اليوم كالتالي؛ أوناي سيمون، أندير كابا، يراي، إينيغو مارتينيز، بالينزياجا، أوسكار دي ماركوس، داني جارسيا، أوناي فينسيدور، إيكر مونيايين، راؤول جارسيا وإينياكي ويليامز.

شارك الخبر