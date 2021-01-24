تشكيل مباراة الاتحاد والنصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان البرازيلي فابيو كاريلي والكرواتي ألين هورفات عن تشكيلة مباراة الاتحاد والنصر المقرر انطلاقها، بعد قليل.

مباراة الاتحاد والنصر

ويلعب الاتحاد والنصر اليوم على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز السابع.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد والنصر اليوم كالتالي؛ مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، برونو هنريكي، فهد المولد، رومارينيو، عبدالرحمن العبود وهارون كمارا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة اليوم، فواز القرني، عمر هوساوي، عبدالعزيز الجبرين، حمدان الشمراني، عبدالعزيز البيشي، غاري رودريغيز، حمد آل منصور، بريجوفيتش وخالد السميري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل العالمي في مباراة الاتحاد والنصر اليوم كالتالي؛ براد جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون، عبدالرحمن العبيد، بيتروس، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، نور الدين أمرابط ورائد الغامدي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة اليوم كل من؛ وليد عبدالله، عبدالإله العمري، سامي النجعي، محمد مران، عبدالعزيز العلاوي، مختار علي، فراس البريكان، أسامة الخلف وعبدالله الخيبري.

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