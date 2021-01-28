تشيلسي يسعى لتدعيم هجومه

المواطن - مروة نبيل

استقر مدرب تشيلسي الجديد، الألماني توماس توخيل على أول أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، حيث يطمح لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقة هجومية من العيار الثقيل.

توخيل يُحدد أول صفقات تشيلسي

وتم تعيين تومس توخيل قبل أيام قليلة كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، خلفًا لمدربه فرانك لامبارد الذي أقيل لسوء النتائج.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، بات الهدف الأول للمدرب توخيل في الميركاتو الصيفي، حيث تُجهز إدارة تشيلسي تجهز 100 مليون دولار للتقدم بعرض رسمي لضم النرويجي الدولي في أقرب فرصة.

ويرتبط هالاند صاحب الـ20 عامًا بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لفترة طويلة، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا يمكن تفعيله في صيف عام 2022.

وكان هالاند قد انضم إلى دورتموند في ديسمبر 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريد بول سالزبورج النمساوي، وبات واحدًا من أبرز لاعبي الدوري الألماني وليس فريقه فقط.

توخيل يبدأ مشواره بتعادل مخيب

وسقط البلوز بقيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخيل في فخ التعادل السلبي ضد وولفرهامبتون في أول مباراة يخوضها الفريق اللندني بعد إقالة فرانك لامبارد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد وولفرهامبتون إلى 23 نقطة، ليتواجد في المركز الـ13.

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