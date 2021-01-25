تشيلسي يُقيل فرانك لامبارد رسميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي قبل قليل بشكل رسمي عن إقالة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بسبب سوء النتائج.

وذكر الموقع الرسمي للبلوز عبر الإنترنت أن إدارة النادي اللندني قررت إقالة لامبارد بسبب سوء النتائج رغم صعوبة القرار.

تعليق مالك النادي بعد إقالة لامبارد

وعلق الروسي رومان أبراموفيتش مالك البلوز قائلًا: “تربطني علاقة شخصية جيدة بلامبارد وأنا أحترمه كثيرًا ولكن بسبب الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها الفريق، رأينا أنه من الأفضل إقالته والإتيان بمدرب آخر”.

جدير بالذكر أن تشيلسي أعلن عبر موقعه أنه لن يكشف النقاب عن المدير الفني الجديد للفريق إلا بعد تعيينه بشكل رسمي.

وكان لامبارد تولى تدريب البلوز في عام 2019 بعد إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

بديل ألماني للامبارد في تشيلسي

وقالت تقارير إعلامية إن البديل للامبارد في البلوز، هو المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث ترغب إدارة النادي اللندني في التعاقد معه لكي يُخرج أفضل القدرات عند كل من الألماني تيمو فيرنير ومواطنه كاي هافرتز، بعد فشل لامبارد في إخراج ما يملكان في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن لامبارد لعب مع البلوز خلال الفترة من 2001 حتى 2014 ثم لعب لمدة موسم مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ولمدة موسم أيضًا مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي.

وتولى لامبارد تدريب نادي ديربي كاونتي موسم 2018/2019 ثم انتقل بعد ذلك لتدريب نادي تشيلسي.

وسيلعب البلوز بعد غد الأربعاء مع فريق ولفرهامبتون بالجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

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