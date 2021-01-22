تصرف جديد من الأهلي لحسم صفقة جمال بلعمري

المواطن - محمد سمعه

تصرفت إدارة النادي الأهلي، تصرفًا جديدًا وذلك من أجل التعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب الراقي في تدعيم صفوفه الدفاعية وذلك للمنافسة بكل قوة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الهلال والشباب بالموسم الحالي.

تفاصيل العرض الجديد من الراقي

ورفع الراقي قيمة عرضه للتعاقد مع بلعمري ومن أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الفريق في ميركاتو يناير وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وكشفت الصحيفة عن أن العرض الجديد من إدارة الراقي لبلعمري يُقدر بـ مليوني و 100 ألف يورو تشمل رواتب ومقدم عقد لمدة موسم ونصف الموسم.

حقيقة إلزام الأهلي بدفع مبالغ مالية للشباب

وفي وقت سابق، كشف الخبير القانوني أحمد الأمير حقيقة إلزام الأهلي، بدفع أي مبالغ مالية لنادي الشباب، في حال ضم المدافع الجزائري جمال بلعمري.

وغرد الأمير الاثنين الماضي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مشكلة البعض أنه إعلامي وقانوني وحكم، يا عزيزي، الراقي غير ملزم بسداد أو دفع أي مبلغ مالي لـ الشباب لو ضم بلعمري، لأن الاتفاقية بين اللاعب الجزائري والشباب، ولاحقًا بعد صدور قرار الفيفا يُعد الراقي متضامن مع بلعمري ويحمي نفسه بنص العقد يُجيز له خصم أي مبالغ من مستحقات اللاعب”.

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