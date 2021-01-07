تصرف لوشيسكو يُنذر باقتراب خربين من الرحيل

المواطن - محمد سمعه

أظهر تصرف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال مع اللاعب السوري عمر خربين، اقتراب الأخير من الرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” إن لوشيسكو قرر استبعاد خربين من مواجهة نادي الباطن غدًا الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بقرار فني.

ويأتي هذا التصرف كإشارة من لوشيسكو أنه لا يحتاج اللاعب السوري في صفوف نادي الهلال خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

دييغو كوستا بديل خربين في الهلال

وكانت إدارة الهلال أبدت اهتمامها مؤخرًا بضم اللاعب الإسباني دييغو كوستا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، ليكون بديلًا للاعب السوري في خط هجوم الهلال مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

يذكر أن اللاعب السوري كان انضم لنادي الهلال في عام 2017 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي ولعب مع نادي بيراميدز المصري على سبيل الإعارة من الهلال في النصف الثاني من موسم 2018/2019.

وستنطلق مباراة الباطن والهلال في تمام الساعة الثالثة والثلث من عصر الغد الجمعة، حيث تُقام على ملعب نادي الباطن.

الهلال يحتل الصدارة

ويحتل الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وكان الهلال تعادل في الجولة الحادية عشرة مع فريق الشباب بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض.

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