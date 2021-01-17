تصريحات مدرب الأهلي تُخيب آمال اتحاد القدم الصربي

المواطن - محمد سمعه

تسببت تصريحات المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، في خيبة آمال كبيرة لدى مسؤولي الاتحاد الصربي لكرة القدم، بعدما أقر بأنه مستمر مع الراقي بالفترة المقبلة.

وكان فلادان تحدث بعد مباراة الهلال والراقي الأخيرة للقنوات الرياضية السعودية وأكد على استمراره مع النادي لتحقيق النتائج الإيجابية بالفترة المقبلة.

وقالت صحيفة Novosti الصربية إن تصريحات فلادان تعني نهاية مفاوضات الاتحاد القدم الصربي مع فلادان، الذي كان مرشحًا بقوة مؤخرًا لتدريب منتخب صربيا في حال تمت إقالته من الراقي.

يذكر أن عقد فلادان كمدرب لـ الأهلي سينتهي في يونيو 2021.

الأهلي يعود للنتائج الإيجابية بعد الخسارة مرتين

وحقق الراقي نتيجة إيجابية بالتعادل ضد الهلال، بعدما كان خسر من التعاون والقادسية على الترتيب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الراقي لمواجهة أبها بعد غد الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري المحترفين، حيث يسعى الراقي للفوز لمنافسة الهلال والشباب على صدارة ترتيب الدوري.

شرفي نصراوي سابق ينتقد التجديد لـ السومة

يذكر أن الراقي كان جدد عقد عمر السومة يوم الثلاثاء الماضي لمدة 3 سنوات، وبسبب التجديد فقد انتقد سعد آل مغني عضو شرف النصر السابق، قرار إدارة الراقي بالتجديد للسومة، قائلًا بأن اللاعب السوري لا يملك حلولًا فردية ليتم التجديد معه.

شارك الخبر