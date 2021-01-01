تصريح ابن زكري المثير عن حكم مباراة الفتح وضمك بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أطلق المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب نادي ضمك، تصريحًا مثيرًا عن الحكم تركي الخضير حكم لقاء الفتح وضمك الذي انتهى بفوز النموذجي، اليوم الجمعة، في الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث ابن زكري للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “عانينا بسبب الحكم تركي الخضير في المباراة، الحكم كان يُحقرنا ويتعالى علينا دائمًا، ولو كان ذهب إلى تقنية الفيديو ولو لمرة واحدة لكنت سامحته، في المباراة الماضية كان لنا ركلة جزاء لم يحتسبها بجانب طرد إبراهيم شنيحي في مباراة الهلال، ماذا أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل”.

مدرب ضمك يُوجه هجومًا قاسيًا لحكم لقاء الفتح:

وتابع مدرب ضمك: “تركي الخضير ذهب إلى تقنية الفيديو وأعطى ركلة جزاء للنموذجي ونحن كضمك لدينا حالتين مشكوك في أمرهما، لم يذهب إلى التقنية ولو لمرة واحدة لرؤيتهما، ولاعبي ضمك لا يساعدونني على تطبيق تعليماتي، وإذا لم تتوفر الإمكانيات في يناير للفريق، سأعود إلى بيتي لدي الملايين من المحبين، ولا أريد أن أجلب لهم الأمراض”.

ترتيب النموذجي وضمك بعد مباراتهما:

ويتواجد نادي الفتح حاليًّا في المركز السابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، أما نادي ضمك فيحتل المركز الأخير برصيد ثماني نقاط، أما فريق أبها فيتواجد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد فريق العين في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، ويحتل نادي الوحدة المركز الخامس برصيد 18 نقطة، أما نادي الاتفاق فيتواجد بالمركز السادس برصيد 17 نقطة.

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