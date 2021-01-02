تطبيقات المراسلة على الإنترنت أفضل مكان للعثور على علاقة ناجحة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

غالبًا ما يُنظر إلى تطبيقات المراسلة على الإنترنت على أنها منصة للعثور على شريك حياة بشكل أسرع، ولكن وجدت دراسة أنها قد تكون في الواقع أفضل مكان للعثور على علاقة دائمة وناجحة.

وحسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، تزعم دراسة استقصائية للأزواج أن أولئك الذين التقوا عبر الإنترنت هم أكثر عرضة للبقاء معًا مقارنة بالرومانسية التي تبدأ بطرق أكثر تقليدية.

فرصة أكبر:

وقد اقترح علماء النفس أن أولئك الذين يستخدمون التطبيقات لديهم في الواقع أهداف علاقة أقوى، وبالتالي لديهم فرصة أكبر للعثور على هذا الشخص المميز.

ووجدت دراسة أجريت على 3235 زوجًا في سويسرا ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا أن أولئك الذين التقوا عبر تطبيقات المواعدة كانوا أكثر حماسًا للتعايش من أولئك الذين لم يلتقوا بها.

رغبة في الاستقرار:

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي استخدمن تطبيقات مثل تندر وبامبل للعثور على شريك حياة يكونون لديهم رغبة للاستقرار.

ووجدت الدراسة أن هذه المواقع تجتذب بشكل أساسي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والمطلقات.

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