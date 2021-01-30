تطبيق توكلنا شرط لدخول الأسواق والمجمعات بالشرقية

المواطن - الشرقية

أكدت صحة المنطقة الشرقية أنه سيتم اشتراط تحميل تطبيق “توكلنا” لدخول الأسواق والمجمعات التجارية في المنطقة الشرقية ابتداء من يوم غد الأحد.

توكلنا شرط دخول الأسواق

وقالت صحة المنطقة الـشرقية في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “إنه تماشياً مع توجيه سمو أمير الشرقية، حفظه الله، أكد مدير عام صحة الشرقية على التشديد باتخاذ إجراءات احترازية للحد من تفشي كورونا ومنها تطبيق توكلنا ليكون إجراء أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة، شاكراً سمو أمير الشرقية ونائبه لدعمهما بالتصدي لمواجهة فيروس كورونا”.

توجيه أمير الشرقية

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورنا، في المنطقة والعمل بشكل جاد على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد أمير الشرقية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق “توكلنا” ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والأماكن التي تضم تجمعات بشرية مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

كما وجّه أمير الشرقية بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة الشرقية في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام ، وشدد على أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثفة تقوم بها الجهات المختصة لتوضيح أهمية الالتزام لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبؤة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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