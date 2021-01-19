‎الرئيسية
جديد الأخبار
تطبيق لائحة العقوبات على 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة

تطبيق لائحة العقوبات على 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة

2021/01/19
الساعة 12:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
تطبيق لائحة العقوبات على 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة
المواطن - واس

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 2184 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

جولات رقابة

وأظهرت الجولات الرقابية 2156 منشأة مستوفية للاشتراطات النظامية، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

DST 1487040 2243890 9 3 2021011911480812

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنورة والمحافظات التابعة, للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

DST 1487040 2243891 9 3 2021011911480812


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :