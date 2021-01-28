تطور جديد يُقرب مدافع آيك أثينا من الأهلي

المواطن - محمد سمعه

لم يُخفِ النادي الأهلي إعجابه مؤخرًا بقدرات المدافع التونسي نسيم هنيد، لاعب نادي آيك أثينا اليوناني، حيث سعى للتعاقد معه في ميركاتو يناير، في حال الفشل في ضم الجزائري جمال بلعمري.

وأفاد موقع Gnet News أن هنيد لم ينل الفرصة الكافية للمشاركة مع فريقه اليوناني؛ مما جعل الراقي يقدم له عرضًا من أجل التعاقد معه.

وسيتعاقد الراقي في حال تمت الصفقة مع نسيم هنيد على سبيل الإعارة من فريق آيك أثينا.

أرقام هنيد هدف الأهلي في ميركاتو يناير:

يذكر أن هنيد لعب مع آيك أثينا 9 مباريات بالدوري اليوناني في موسم 2020/ 2021، حيث صنع هدفًا وشارك في مباراتين بمسابقة الدوري الأوروبي.

وفي وقت سابق، تلقى الفريق الكروي الأول في الأهلي خبرًا سارًّا وذلك قبل مواجهة نادي الباطن بالجولة الـ16 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الراقي والباطن:

وسيواجه الراقي نظيره الباطن يوم الأحد المقبل في بداية الدور الثاني من دوري المحترفين، حيث شارك في تدريبات الراقي أمس الأربعاء كل من المغربي إدريس فتوحي والألماني ماركو مارين قبل مواجهة الباطن بعد العودة من الإصابة.

وكان الراقي حقق الفوز في آخر جولتين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز على كل من أبها والاتفاق بالجولتين الـ14 والـ15.

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