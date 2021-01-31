تعادل الأهلي والباطن بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الأهلي والباطن يُسجلان مبكرًا:

وبدأت مباراة الأهلي والباطن المقامة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتمكن معتز هوساوي من فض اشتباك التعادل السلبي بكرة رأسية من ركلة ركنية بعد مرور 11 دقيقة فقط.

ولم ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن كثيرًا، حيث نجح لاعبه صالح آل عباس في تسجيل التعادل عند الدقيقة 16 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتقدم الأهلي مجددًا عن طريق سلمان المؤشر من ركلة جزاء عند الدقيقة 28.

صالح آل عباس يواصل التألق:

وضغط الفريق السماوي بحثًا عن التعادل، وواصل صالح آل عباس تألقه وهز شباك الراقي من رأسية مميزة عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

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