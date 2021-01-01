تعادل العين وأبها بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العين وأبها ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

العين وأبها يتعادلان

وبدأت مباراة العين وأبها المقامة على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح النجم خوانبي أنور في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 22، بعدما هز شباك الفريق الأبهاوي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضغط الفريق الضيف بحثًا عن هز الشباك سريعًا، وتمكن لاعبه السويدي كارلوس ستراندبيرج من تسجيل التعادل عند الدقيقة 31 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن أبها صاحب المركز الـ13.

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