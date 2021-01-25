المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الفيصلي ضد الهلال:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط لاعبو الأزرق منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20.

ولعب البيروفي أندريه كاريلو كرة عرضية مميزة، قابلها الفرنسي غوميز برأسية رائعة؛ ليهز شباك عنابي سدير، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، واحتسب الهدف بعد التأكد من صحته، ليفرض الزعيم سيطرته بعد التقدم.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن لم ينجح أي منهما لهز الشباك مجددًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الهلال بتقدم الأزرق بهدف دون رد.

عنابي سدير يتعادل في الوقت القاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط عنابي سدير أملًا في تسجيل التعادل، وطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 66، إلا أن الحكم قرر استمرار اللعب بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح عنابي سدير، نفذها جوليو تفاريس بنجاح عند الدقيقة 83، لتشتعل الدقائق المتبقية من اللقاء، قبل أن تنتهي مباراة الفيصلي ضد الهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبعد مباراة الفيصلي ضد الهلال اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفيصلي إلى 16 نقطة.

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