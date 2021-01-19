تعادل قاتل للفتح ضد القادسية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة القادسية ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

القادسية ضد الفتح:

وبدأت مباراة القادسية ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات قوية من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في هز الشباك عند الدقيقة 29.

ونجح خليفة الدوسري في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وضغط النموذجي بحثًا عن التعديل، ولكنه لم ينجح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق القدساوي بهدف دون رد.

الفتح يُسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بقوة بحثًا عن تسجيل التعادل، وأحرز ميشيل تي فريدي هدفًا بالرأس عند الدقيقة 65، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن يحصل النموذجي على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، سددها تي فريدي بنجاح، لتنتهي مباراة الفتح ضد القادسية بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق القدساوي رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح صاحب المركز العاشر.

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