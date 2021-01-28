تعديلات متوقعة بجدول دوري محمد بن سلمان بسبب دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن وجود تعديلات متوقعة في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد إعلان قرعة دوري أبطال آسيا ظهر الأربعاء.

وقال برنامج “الدوري مع وليد”: إن هناك تعديلات متوقع لها أن تتم في مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب قرعة الـ4 أندية بالبطولة الآسيوية.

المجموعات الـ5 لـ دوري أبطال آسيا:

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 عن المجموعات التالية، الهلال يترأس المجموعة الأولى، التي تضم؛ شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق رقم 1 بين الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

وتضم المجموعة الثانية، الشارقة الإماراتي، تركتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق رقم 2 بين الوحدة والقوة الجوية العراقي، ويتواجد بالمجموعة الثالثة، الدحيل القطري، الأهلي، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

ويتواجد في المجموعة الرابعة حسبما أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 ، السد القطري، النصر، الوحدات الأردني، والمتأهل من الملحق رقم 3 بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني، وتضم المجموعة الخامسة؛ بيرسبوليس الإيراني، الريان القطري، جوا الهندي والمتأهل من الملحق رقم 4 بين الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

موعد إقامة مباريات الملحق:

ومن المقرر أن تُقام مباريات ملحق دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، في السابع من شهر إبريل المقبل، على أن تنطلق مباريات مرحلة المجموعات، يوم 23 مايو.

وجاءت القرعة متوازنة، ما زاد من طموحات الجماهير، خاصة أن الأندية السعودية دعمت صفوفها بصفقات قوية خلال الفترة الماضية، وتسعى للظهور بشكل مميز في البطولة والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية 2020، قبل أن يودع المسابقة على يد بيرسبوليس الإيراني.

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