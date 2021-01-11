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تعديل اسم الشهادة التي تمنحها الجامعة الإلكترونية إلى انتظام

تعديل اسم الشهادة التي تمنحها الجامعة الإلكترونية إلى انتظام

2021/01/11
الساعة 1:42 مساءً
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تعديل اسم الشهادة التي تمنحها الجامعة الإلكترونية إلى انتظام
المواطن - الرياض

وافق وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتور حمد آل الشيخ، على تعديل اسم الشهادة التي تمنحها الجامعة إلى (انتظام).

وهنأت رئيسة الجامعة الإلكترونية، د. ليلك الصفدي، الطلاب والطالبات بهذا القرار، داعية الله أن ينفع به الطلبة في مسيرتهم العلمية والعملية.

وقدمت شكرها للوزير على هذا القرار، موضحة أنه يأتي استمراراً للدعم المقدم من قبله للجامعة.

 


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