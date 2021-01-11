تعديل اسم الشهادة التي تمنحها الجامعة الإلكترونية إلى انتظام

المواطن - الرياض

وافق وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتور حمد آل الشيخ، على تعديل اسم الشهادة التي تمنحها الجامعة إلى (انتظام).

وهنأت رئيسة الجامعة الإلكترونية، د. ليلك الصفدي، الطلاب والطالبات بهذا القرار، داعية الله أن ينفع به الطلبة في مسيرتهم العلمية والعملية.

وقدمت شكرها للوزير على هذا القرار، موضحة أنه يأتي استمراراً للدعم المقدم من قبله للجامعة.

استمراراً لدعم معالي #وزير_التعليم رئيس مجلس #الجامعة_السعودية_الالكترونية ،

فقد صدرت الموافقة على تعديل مسمى الشهادة التي تمنحها الجامعة لـ (انتظام).

أهنيء الطلاب والطالبات على هذا القرار وأسأل الله أن ينفع به طلبتنا في مسيرتهم العلمية والعملية

كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير — أ. د. ليلك أحمد الصفدي (@LilacSeu) January 11, 2021

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