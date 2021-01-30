تعرف على خصائص هاتف آيفون 13 الجديد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

من المتوقع إطلاق هاتف أبل آيفون 13 في سبتمبر من هذا العام، في الوقت الذي بدأ البعض في توقع كيف سيكون الهاتف الجديد من شركة أبل الشهيرة.

معلومات عن آيفون 13 :

ووفقًا لتسريب جديد أبرزه موقع ماي سمارت برايس، تختبر شركة أبل نموذجًا أوليًّا لجهاز آيفون 13 مع شاشة عرض أقل، حيث تميل أبل لتحديث التصميم الخاص بشاشة لا تحتوي على نوتش، مع حواف أكبر وسميكة قليلًا.

ومن المتوقع إطلاق طرازات أبل آيفون 13 باستخدام ماسح LiDAR المتاحة حاليًّا فقط على هواتف آيفون 12 وإصداراتها، وإلى جانب ذلك، يُقال أيضًا إن جميع طرازات آيفون 13 تأتي مزودة بنظام OIS المتحسس المستشعر الموجود فقط في آيفون 12 برو ماكس.

خصائص آيفون 13 :

وستتخلى هواتف آيفون 13 عن سعة التخزين التي كان سببًا في غضب الكثير من المستخدمين، وهي سعة 64 جيجا بايت للمساحة الداخلية، التي جاءت في هاتفي آيفون 12 ميني وآيفون 12، حيث ستبدأ جميع الهواتف من سعة 128 جيجا بايت لهاتف آيفون 13، الأمر الذي سيوفر الكثير من الأموال على المستخدمين.

كما أن هواتف آيفون 13 ستأتي بسرعة خارقة في شبكة الواي فاي تستطيع تغطية نطاق يمتد بتردد 6 جيجا هرتز، الأمر الذي يوفر نطاقًا تردديًّا أكبر وتداخل أقل للأجهزة المدعومة، حيث ستأتي بمعيار جديد من شبكة الواي فاي وهو Wi-Fi 6E الذي يدعم سرعات لاسلكية أسرع.

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