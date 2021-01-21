تعرف على رسوم لوحات المركبات المميزة بشعار

المواطن - الرياض

أعاد المرور السعودي التأكيد على تعديل جدول رسوم لوحات المركبات بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن إضافة فقرة تحمل الرقم ( 14 ) إلى جدول الرسوم.

رسوم لوحات المركبات المميزة

وقال المرور إن مجلس الوزراء قرر إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها، باسم (لوحة بشعار مميز بقيمة (800) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار.

قرار مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي على إضافة فقرة تحمل الرقم ( 14 ) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها – المرافق لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ – باسم (لوحة بشعار مميز) بقيمة (800) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار ، وإضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ ، بالنص الآتي” المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”.

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