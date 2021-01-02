تعرف على طاقم حكام مباراة الاتحاد والشباب بـ البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

ينتظر عشاق الكرة السعودية مباراة الاتحاد والشباب، التي تُقام بعد غد الاثنين في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

هوية الطاقم التحكيمي لـ مباراة الاتحاد والشباب:

وكشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” أن الحكم السعودي ماجد الشمراني سيدير لقاء الاتحاد ضد الشباب، وسيعاونه كل من هشام الرفاعي وبدر الشمراني وشكري الحنفوش حكمًا رابعًا وخالد الطريس حكمًا لـ تقنية الـفيديو.

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد الشباب في تمام الثامنة من مساء بعد غد الاثنين على ملعب الملك عبدالله الدولي.

رسالة أحمد حجازي لـ جماهير الاتحاد:

وفي وقت سابق، حرص المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، على توجيه رسالة مكونة من كلمتين لجماهير العميد.

وتحدث حجازي عن جماهير الاتحاد قائلًا: “أحسن ناس”.

ولم يتعرض الاتحاد لأي خسارة سواء في دوري المحترفين أو في كأس الملك أو البطولة العربية منذ انضمام حجازي للعميد في صيف 2020 قادمًا من فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، وذلك بعد مرور 11 جولة حتى الآن.

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