تعزيزات أمنية مشددة حول الكونجرس الأمريكي

المواطن - متابعة

تواصل السلطات الأمنية تعزيز إجراءاتها في العاصمة الأمريكية، استعدادًا لتنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، يوم 20 من الشهر الجاري، وسط مخاوف من أعمال شغب في واشنطن وعدد من المدن الكبرى، بالتزامن مع إجراءات نقل السلطة.

وبدا محيط مبنى الكونجرس الأمريكي محصنًا، وانتشر أفراد من الحرس الوطني في الشوارع القريبة، وأقاموا حواجز أمنية، ونصبوا أسيجة مانعة للتسلق حول المنطقة التي ستشهد الحدث، بحسب “سكاي نيوز”.

وكشفت نشرة داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، صدرت الاثنين، أن “إف بي آي” تلقى “معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى العاصمة واشنطن في 16 يناير، محذرة من أنه إذا حاول الكونجرس تنحية الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) من خلال التعديل الخامس والعشرين، فستحدث انتفاضة ضخمة”.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”: إنه تلقى عشرات آلاف التبليغات عن أشخاص شاركوا يوم الأربعاء الماضي، في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وكشف مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار، الاثنين، أنه بات بالإمكان نشر ما يصل إلى 15 ألفًا من أفراد الحرس الوطني في واشنطن خلال حفل التنصيب، كجزء من استجابة تتوسع بسرعة، في أعقاب أعمال الشغب والعنف في الكونجرس الأسبوع الماضي.

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