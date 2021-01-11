تعقيم ملعب مباراة الرجاء ضد الإسماعيلي

المواطن - مروة نبيل

يستعد الملعب الكبير في مراكش، لاستضافة مباراة الرجاء البيضاوي المغربي ضد الإسماعيلي المصري المقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين.

تعقيم الملعب الكبير

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا تؤكد جاهزية الملعب الكبير، وظهرت أرضية الاستاد بشكل مميز قبل مباراة الرجاء ضد الإسماعيلي اليوم.

كما نشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم صورًا من أعمال التعقيم والاحترازات الصحية التي نفذتها اللجنة الطبية، قبل قليل، في الملعب الكبير، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

الرجاء ضد الإسماعيلي

وتُقام مباراة الرجاء ضد الإسماعيلي بعد قليل، وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق المصري بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في نهائي البطولة العربية، وذلك بعدما خطف بطاقة التأهل على حساب الشباب نتيجة 4/3 بمجموع المباراتين.

شارك الخبر