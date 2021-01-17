تعليق الدويش الساخر بسبب طلبات اللاعبين السعوديين للتجديد

المواطن - محمد سمعه

سخر الكاتب القانوني والإعلامي محمد الدويش من المطالب المالية المبالغ فيها على حد وصفه للاعبين السعوديين وذلك لتجديد عقودهم مع أنديتهم.

وكان الهلال دخل في مفاوضات مطولة مع ياسر الشهراني وسلمان الفرج للتجديد حيث جدد الشهراني حتى عام 2025 مقابل نيل 10 ملايين ريال بالموسم الواحد، بينما لم يجدد الفرج حتى الآن.

كذلك قال خالد البلطان رئيس نادي الشباب إن عبدالله الحمدان طلب 10 ملايين ريال في الموسم لتجديد عقده مع الليث.

الدويش ينتقد طلبات اللاعبين المبالغ فيها

وغرد الدويش قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “كل لاعب سعودي يبي 10 ملايين ريال سنويًا، إما إننا لا نرى اللعب في الملعب أو أن اللعب أصبح خارج الملعب”.

وكان البلطان تحدث لـ قناة نادي الشباب عبر موقع “يوتيوب” قائلًا: “موضوع تجديد عقد الحمدان، لدى والده الذي لم يتجاوب للاجتماع معنا وسبق وأن عرضنا على اللاعب 5 ملايين وكان طالب 7 ملايين وحاليًّا يتحدثون عن 8 ملايين و 10 للعام الواحد، حتى وكيله يقول هذا اللاعب ليس لي كنترول عليه، الأمر لدى والده”.

الحمدان يرفض عرض الشباب

وكان “جول” ذكر في وقت سابق أن الحمدان رفض العرض المقدم من نادي الشباب والذي يُقدر بـ5.5 مليون ريال في الموسم، لتفكر الإدارة برئاسة خالد البلطان في رفع العرض المقدم.

وأضافت المصادر: “الشباب قام برفع العرض إلى 7 ملايين ريال، ولكن سيتجه اللاعب ووكيله إلى رفض العرض الجديد، في ظل رغبة المهاجم في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة”.

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