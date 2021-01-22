تعليق الدويش بعد فشل النصر و3 أندية في استخراج شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

علق الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش على فشل النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة في استخراج شهادة الكفاءة المالية للمرة الثانية بعد نهاية مهلة الحصول عليها أمس الخميس من وزارة الرياضة.

وغرد الدويش قائلًا: ” تعاقدات ومدربون ولاعبون بالملايين وديون وحوكمة وكفاءة مالية والنتيجة معروفة !”.

العالمي يفشل في استخراج الشهادة للمرة الثانية

وكانت صحيفة “الرياضية” ذكرت عبر مصادرها أن أندية العالمي والاتحاد والاتفاق والوحدة فشلوا في استخراج شهادة الكفاءة المالية للمرة الثانية بعد نهاية مهلة وزارة الرياضة.

وفي وقت سابق، استقر نادي النصر برئاسة صفوان السويكت على تحديد مصير المدرب الكرواتي ألين هورفات بعد مواجهة الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي يوم 30 يناير الجاري.

هورفات باق في النصر

ونجح هورفات في قيادة العالمي لتحقيق الانتصارات من جديد حيث حقق 4 انتصارات متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتواجد الفريق حاليًا بالمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

وسيوقع هورفات على عقد تدريبه العالمي لمدة سنة كاملة عقب مباراة الهلال حيث سيتحول من مدرب مؤقت إلى دائم وفقًا لـ صحيفة “مكة”.

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