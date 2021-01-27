تعليق الهلاليين على قرعة دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

علقت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال على قرعة دوري أبطال آسيا 2021 التي أسفرت عن وقوع الأزرق في المجموعة الأولى التي تضم أندية ” شباب أهلي دبي الإماراتي، استقلال طاجيكستان، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق رقم 1 بين الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

نسخة دوري أبطال آسيا الجديدة يترقبها الهلاليين

وأكدت جماهير الهلال على أن القرعة جعلت الأزرق يواجه البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب أهلي دبي في مواجهة خاصة ستجمع بين اللاعب البرازيلي وناديه السابق، كما أكدت جماهير الأزرق على أن الفرصة ستكون مناسبة لنادي الهلال للثأر والفوز بالبطولة بعدما ظلمه الاتحاد الآسيوي وأجبره على الانسحاب من نسخة 2020 بعد إصابة 19 فردًا من بعثة الفريق الهلالي في قطر آنذاك بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن اعتباره الهلال منسحبًا من نسخة البطولة في العام الماضي بسبب دخول الفريق الأزرق لمباراة شباب أهلي دبي في دور المجموعات بقائمة ضمت 13 لاعبًا وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الآسيوي التي تنص على وجود 14 لاعبًا على الأقل لقائمة المباراة.

الظروف الاستثنائية تحمي الهلال من العقاب

ونقل الموقع الرسمي لـ قناة “العربية” تصريحات عبدالخالق مسعود نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد القاري لـ وكالة الأنباء الألمانية الذي أكد أن الاتحاد الآسيوي لم يعاقب أزرق العاصمة مثله مثل فريق جوهور الماليزي، حيث انسحب كل منهما من دوري أبطال آسيا بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها الفريقين بعد إصابة عدد كبير من نجومهم بفيروس كورونا.

وأكد نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد القاري، أن الآسيوي نظر للأمور بصورة مختلفة كون ظروف قهرية أجبرت الزعيم على الانسحاب، مضيفًا أنه إذا كانت الظروف طبيعية كان الأزرق سيُحرم من المشاركة في دوري أبطال آسيا لمدة سنتين.

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