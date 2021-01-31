تعليق حمدالله المثير بعد تتويج النصر بـ السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

صرح المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، بعد الفوز على الهلال والتتويج بكأس السوبر السعودي أن العالمي تُوج باللقب بسبب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، مشيدًا بجودته التي أعطت العدالة في المباراة للعالمي.

الحكم الجيد أمر كان ينقص النصر بـ مباريات الهلال:

وتحدث حمدالله للقناة الرياضية السعودية بعد التتويج بلقب السوبر قائلًا: “بعد إسناد لقاء السوبر للحكم الإيطالي كنا واثقين من الفوز لأنه حكم يمتلك شخصية قوية، وتعيين الحكم الجيد أمر كان ينقصنا في مباريات الهلال”.

وأضاف حمدالله: “الإصابة كانت عائق كبير لي لأنني لعبت أغلب المباريات بدوري أبطال آسيا وأنا مُصاب، ولكن أنا كنت أُضحي من أجل الفريق”.

يذكر أن حمدالله سجل الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ82 من عمر المباراة بعد تمريرة جيدة من اللاعب عبدالمجيد الصليهم.

وتوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، نادي النصر بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3/ 0.

وصعد إلى المنصة الرئيسية لاستلام الكأس كل من صفوان السويكت رئيس العالمي والمدرب الكرواتي ألين هورفات واللاعب عبدالله مادو قائد العالمي في المباراة.

وسجل لأصفر العاصمة في مباراة الهلال كل من البرازيلي بيتروس والمغربي حمدالله واللاعب سامي النجعي.

وتمكن المدرب الكرواتي ألين هورفات من تحقيق أول لقب له مع العالمي بعد أن تولى المسؤولية عقب إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

فرحة نصراوية بعد التتويج بالسوبر:

وعمت الفرحة لاعبي العالمي بعد إطلاق صافرة النهاية من الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.

يذكر أن مباراة الهلال والعالمي كانت أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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