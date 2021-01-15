تعليق فهد الهريفي بعد فوز النصر الصعب بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعرب فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، عن سعادته وذلك بعد فوز العالمي على الرائد بالجولة الـ13 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فوز النصر له طعم خاص:

وغرد الهريفي قائلًا اليوم الجمعة: “3 نقاط مهمة مع تقدم في الترتيب، دائمًا فوز العالمي له طعم”.

وكان الشوط الأول من المباراة شهد إلغاء هدف للمدافع البرازيلي مايكون سجله في الدقيقة الثالثة، وذلك بعد عودة الحكم محمد الهويش لتقنية الـVAR.

وبعد ذلك احتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء لنادي الرائد، أهدرها اللاعب نيمانيا نيكوليتش. ولم تتغير نتيجة الشوط الأول بين الفريقين لينتهي بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، ضغط العالمي بكل قوة سعيًا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية، مع وجود بعض المحاولات الهجومية من لاعبي نادي الرائد. ومن هجمة منظمة تمكن اللاعب عبدالمجيد الصليهم من إحراز الهدف الوحيد لـ النصر بالدقيقة الثالثة والثمانين، وذلك عبر تصويبة قوية بالدقيقة الثالثة والثمانين. وبعد ذلك طالب لاعبو الرائد، حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم ذهب لشاشة الـVAR وأقر باستمرار اللعب حتى انتهى اللقاء بتحقيق أصفر العاصمة الفوز بهدف دون رد. العالمي يصعد لـ العاشر بعد الفوز الثالث تواليًا: وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 17 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

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