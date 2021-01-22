تعليق مثير من الدويش حول استفادة الهلال والنصر من التحكيم

المواطن - محمد سمعه

علق الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش تعليقًا مثيرًا حول استفادة الهلال والنصر من أخطاء التحكيم بالفترة الأخيرة.

حقيقة استفادة الهلال والنصر من أخطاء التحكيم:

وقال الدويش قبل قليل مغردًا عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من يقول إن الزعيم الأكثر تضررًا من أخطاء التحكيم كمن يقول إن النصر الأكثر استفادة من أخطاء التحكيم، كلاهما يُغالط التاريخ والواقع والمحللين وتعدد المشتكين والمعترفين”.

وأضاف الدويش: “من يزعم أن النصر هو الأكثر استفادة من أخطاء التحكيم، كمن يزعم أن النصر هو نادي الحكومة!”.

وحدثت أزمة حول التحكيم عقب مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ13 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اعترض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على عدم احتساب ركلة جزاء للأزرق في نهاية المباراة؛ مما دفع الحكم ماجد الشمراني لمنحه البطاقة الصفراء ردًّا على اعتراضه.

رئيس لجنة الحكام يوجه رسالته للأندية الكبيرة:

يذكر أن الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قال: إنه لا يخشى الأندية الكبيرة عقب أزمة مباراة الزعيم ضد الأهلي، منوهًا إلى أنه دشن حسابه الخاص في تويتر لشرح الحالات التحكيمية التي تثير الجدل بعد نهاية كل جولة من دوري المحترفين.

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