تعليق مثير من جماهير الاتحاد بعد خسارة الأهلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أطلقت بعض من جماهير نادي الاتحاد، تعليقات مثيرة عبر موقع “تويتر”، وذلك بعد خسارة الأهلي مساء اليوم السبت من فريق التعاون بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفقد الراقي، الفرصة في صدارة دوري المحترفين ولو بصورة مؤقتة بعد الخسارة من نادي التعاون.

وسخرت الجماهير الاتحادية من خسارة الراقي، حيث قالت بأن الراقي يفتقر لوجود لاعبين ممتازين بقيمة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي والمدافع المصري أحمد حجازي.

أحداث مباراة الأهلي والتعاون:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، لكن التعاون كشر عن أنيابه الهجومية ونجح في توجيه إنذارين من اللاعب السنغالي عبدالله ساني قبل أن يُحرز الهدف الأول للفريق التعاوني بالدقيقة الثلاثين.

وانهار دفاع الأهلي وحارسه محمد العويس بعد ذلك ليُسجل اللاعب عبدالله الجوعي الهدف الثاني للتعاون بالدقيقة الخامسة والثلاثين من تصويبة مخادعة للحارس محمد العويس. وعند حلول الدقيقة الخامسة والأربعين، تمكن اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا من إضافة الهدف الثالث لسكري القصيم، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأهلي بثلاثية نظيفة. وفي الشوط الثاني سجل اللاعب عبدالله ساني هدفًا رابعًا لفريق التعاون، ولكن تم إلغاؤه بسبب وجود اللاعب السنغالي في حالة تسلل. ولم ينجح الراقي خلال المباراة في تقليص الفارق في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية، لتنتهي المباراة بفوز التعاون بثلاثية نظيفة. الراقي في المركز الثاني: وبعد نهاية مباراة الأهلي والتعاون، تجمد رصيد الراقي عند 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد فريق التعاون 17 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.

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