تعليق نايف هزازي بعد تجديد الهلال لـ عقد سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعه

علق نايف هزازي، لاعب العدالة السابق، على تجديد الهلال لعقد اللاعب سلمان الفرج لمدة 4 سنوات في الفترة الأخيرة.

وكان الفرج جدد عقده مع الزعيم حتى عام 2025 في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال هزازي في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat : “الهلال يرفع رأس لاعبيه، وجميعًا نعرف كيف تتعامل إدارة الهلال مع اللاعبين، وحقيقة الهلال ربما تأخر في الإعلان عن التجديد للفرج، لتقديمه بالطريقة التي تليق بالنادي وبه”.

سلمان الفرج جدد في بيته:

وأضاف هزازي: “مبروك لـ الهلال على التجديد لـ سلمان الفرج لأنه في بيته، وجدد في بيته”.

يذكر أن الهلال كان جدد تعاقده مع ياسر الشهراني حتى عام 2025 ومن قبله تم التجديد للاعب عبده عطيف، قبل التجديد للاعب الفرج.

الهلال يعود لطريق الانتصارات:

وفي وقت سابق، تمكن الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، من استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه التعاون بثنائية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الزعيم المباراة بضغط هجومي قوي أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من ركلة مقصية بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق التعاون بعد ذلك العودة في المباراة، من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الزعيم بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني نجح الأرجنتيني لوسيانو فييتو، في إحراز هدفًا ثانيًا لـ الهلال بطريقة جميلة من ضربة مقصية بالدقيقة الـ49، حيث صادقت تقنية الـVAR على الهدف بعد ذهاب الحكم فيصل البلوي إلى شاشة التقنية لرؤية صحة الهدف من عدمه. ولم يحدث أي جديد في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الزعيم بثنائية نظيفة، ليصبح رصيده 29 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز الخامس.

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