تعليق وليد الفراج بعد فشل الـ5 أندية في استخراج “الكفاءة المالية”

المواطن - محمد سمعه

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فشل أندية النصر والاتحاد والاتفاق والباطن والوحدة في استخراج شهادة الكفاءة المالية بقرار من لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة.

بماذا علق وليد الفراج ؟

وغرد وليد الفراج قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “كل ما حدث في الفترة الماضية من تطبيق صارم للحوكمة والأنظمة الإدارية والمالية في أنديتنا سيكون له نتائج مبهرة بالمرحلة المقبلة على كافة المستويات، سوف تتخلص أنديتنا من الديون التي أثقلت كاهلها”.

وأضاف الفراج قائلًا: “تسديد الديون خطوة مهمة وضمان عدم تكرارها خطوة أهم مع تحياتي للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولوزارة الرياضة”.

سبب عدم منح الـ5 أندية شهادة الكفاءة المالية:

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة عدم منح أندية النصر والباطن والاتفاق والوحدة والاتحاد شهادة الكفاءة المالية، بعد قرارها المعلن بتاريخ 9 يناير الجاري، الذي كان يقضي بمنحها مهلة إضافية للسداد التي انتهت يوم الخميس 21 يناير.

وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي: “إلحاقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية والمعلن عنه بتاريخ 7 يناير بعدم منح الشهادة لأندية الاتفاق والوحدة والباطن والاتحاد والعالمي؛ بسبب عدم استيفائها شروط الحصول على الشهادة”.

وأضاف البيان: “فقد عقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعها اليوم السبت وقررت استنادًا للمادة رقم 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية عدم منح الشهادة لأندية الباطن والاتفاق والوحدة والاتحاد والنصر؛ بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بقرار يوم 9 يناير”.

وسوف يترتب على هذا القرار عدم قيد النصر والأندية الـ4 الأخرى أي صفقات خلال فترة ميركاتو يناير.

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