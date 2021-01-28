تعليق وليد الفراج على شكوى الشباب ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تعليقًا مثيرًا على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعداد الشباب تقديم شكوى ضد الهلال؛ بسبب اختراق النادي واللاعب عبدالله الحمدان لحقوق الشباب التجارية.

وليد الفراج يتحدث عن تفكير رئيس الشباب:

وقال الفراج في ختام حلقة أمس الأربعاء ببرنامج الدوري مع وليد: “رئيس النادي خالد البلطان أكبر من هذه التصرفات، وهو رئيس واحد من أكبر الأندية السعودية، لا أعتقد أنه يفكر بهذه الطريقة، خاصة أن اللاعب وقع في الفترة الحرة”.

وأضاف وليد الفراج: “أتوقع أن كل ما يتردد مجرد تكهنات إعلامية، ولن يقدم الشباب أي شكوى”.

وذكر برنامج “في المرمى” المذاع عبر قناة العربية أن الليث يستعد لرفع شكوى ضد نادي الهلال إلى المحكمة التجارية بدعوى انتهاك الحقوق التجارية للنادي بعد ارتداء الحمدان قميص الأزرق.

محامي الشباب يكشف التفاصيل:

وقال محامي الليث للبرنامج: إن المادة رقم 10 في لائحة الاحتراف تنص على أن اللاعب يجب عليه احترام كافة العقود المبرمة مع الرعاة لناديه الأصلي. وأكد محامي نادي الشباب على أن الحمدان من حقه التعاقد مع أي فريق خلال آخر 6 أشهر لكن لا يحق له التسويق أو الترويج لعلامات تجارية أخرى، وأضاف المحامي أن الهلال من المفترض أنه يفهم قواعد اللائحة بمعنى أن فترة الـ6 أشهر لا تعني ملكية عقد اللاعب خلال سريانها. وأضاف محامي الليث أنه يوجد تعارض مصالح بين الرعاة بعد استخدام الهلال الحمدان رغم سريان عقده مع الليث، وأشار المحامي إلى أن النادي يحتفظ بحقوقه ضد اختراق الهلال والحمدان للحقوق التجارية، مضيفًا أنه دار نقاش أمس الأربعاء مع إدارة الشباب بخصوص اختراق الحقوق التجارية للنادي. وأكد محامي الليث على أن النادي لا يخشى الهلاليين، مضيفًا أن من له حق سوف يأخذه.

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