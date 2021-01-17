تعليم سراة عبيدة يتابع انطلاقة الفصل الثاني بأكثر من 105 زيارات ميدانية

المواطن - حسن عسيري - أبها

انطلقت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة بأكثر من 105 زيارات ميدانية، مع بداية الفصل الدراسي الثاني لمتابعة ومساندة المدارس في العملية التعليمية عبر منصة مدرستي، افتتحها مدير التعليم حسن العلكمي بزيارة لمجمع الحباب بن منذر للبنين ومجمع عين اللوي للبنات، وشارك فيها القيادات التعليمية بالإدارة وكافة المشرفين والمشرفات.

دعم للمدارس:

وتأتي الزيارات الميدانية حرصًا على تقديم الدعم اللازم للمدارس والوقوف على كافة الاستعدادات معي تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، والإشراف المباشر على توزيع المقررات الدراسية للطلاب والطالبات، وجاهزية الجداول وتسليمها للمعلمين والمعلمات وإسناد المواد وانطلاق العمل عبر منصة مدرستي، وتلمس الجوانب الإيجابية لتعزيزها وتطوير الأداء الفعال في الميدان التربوي بما يحقق التطلعات.

من جانبه، أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، حرص الإدارة على البداية الجادة والقوية ومواصلة الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ووزارة التعليم ووطنا الغالي، كما أكد على أن العمل يسير وفق خطط مدروسة ومعتمدة منذ وقت مبكر، حيث نفذت الإدارة خطة ترحيل المقررات الدراسية بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان، ووصلت المقررات الدراسية لجميع المدارس في وقتها المحدد لتتولى تلك المدارس عقب ذلك عمليات توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وفق التنظيمات الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

بادرة مشرفة:

وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من قادة المدارس بادروا بإيصال المقررات الدراسية إلى منازل الطلاب يوم السبت 3/ 6 أي قبل انطلاق الدراسة بيوم واحد في بادرة مشرّفة تدل على قمة التفاني في العمل والنية الصادقة في البداية الجادة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق الدراسة.

كما حرصت مدارس تعليم محافظة سراة عبيدة اليوم على تجهيز كامل الإجراءات الاحترازية أثناء تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وأعدت الجداول الزمنية المنظمة لعملية التسليم لضمان عدم التكدس والازدحام وتسليم الكتب بشكل منظم وآمن صحيًّا، وتواصلت مع أولياء الأمور عبر قنوات التواصل (الرسائل النصية- قروبات الواتساب- تويتر) لإشعارهم بالأوقات المحددة لهم لاستلام المقررات الدراسية.

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