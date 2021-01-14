تعيين بالبيد مديرًا لكلية المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف الدكتور حسن بن أحمد بالبيد مديرًا لكلية الحرم المكي الشريف.

من جانبه عبّر بالبيد عن بالغ شكره لمعالي الرئيس العام على هذه الثقة التي ستكون حافزًا وعونًا لمواصلة تطوير العملية التنظيمية والتعليمية في الكلية.

كما أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف فضيلة الشيخ عثمان بن عبدالحفيظ قاضي مساعدًا لمدير عام معهد الحرم المكي الشريف.

يأتي ذلك ضمن قرارات السديس الهادفة إلى تطوير معهد الحرم المكي الشريف وتمكين الكفاءات من تطوير وتنظيم كافة جوانب الخدمة المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين ومرافقهما الداخلية والخارجية.

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