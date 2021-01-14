تغريم 5 مخالفين لـ نظام السوق المالية 824 ألف ريال

المواطن - الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إدانة 5 مخالفين لـ نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 824 ألف ريال وإلزامهم برد ملايين الريالات جراء هذه المخالفات.

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تفاصيل مخالفة نظام السوق المالية

وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن ذلك جاء وفق قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2064/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي، وعبدالله بن صالح بن سليمان القميع، وحسين بن حسن بن غرم الله الزهراني، وفهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان، وعبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2016/04/03م وحتى تاريخ 2016/05/23م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

المدانون بمخالفة نظام السوق المالية

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولا: نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي

فرض غرامة مالية مقدارها (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال.

إلزامها بدفع مبلغ مقداره (961,703.08) تسعمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات وثمان هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

ثانياً: عبدالله بن صالح بن سليمان القميع (غيابياً)

فرض غرامة مالية مقدارها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال

إلزامه بدفع مبلغ مقداره (1,340,323.15) مليون وثلاثمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسة عشر هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثاً: حسين بن حسن بن غرم الله الزهراني

فرض غرامة مالية مقدارها (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.

إلزامه بدفع مبلغ مقداره (12,798.10) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وعشر هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعاً: فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان

فرض غرامة مالية مقدارها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.

إلزامه بدفع مبلغ مقداره (30,998.58) ثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامساً: عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ

1) فرض غرامة مالية عليه مقدارها (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره (1,506,961.42) مليون وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وواحد وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان و عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى ).

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