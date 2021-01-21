تفاصيل إصابة بيتي مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز نجم النصر للإصابة؛ وذلك خلال المشاركة في مباراة الوحدة التي انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدف حيث أُقيمت أمس الأربعاء على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

وأثبتت الأشعة التي أُجريت لـ مارتينيز اليوم الخميس إصابته بكدمة في أسفل القفص الصدري فقط، وسلامة عضلاته من التمزق وفقًا لـ ” الرياضية”.

وكان مارتينيز سجل الهدف الأول لـ النصر في شباك نادي الوحدة من ركلة حرة مباشرة ثم تعرض للإصابة في القفص الصدري.

بيتي مارتينيز يسجل التعادل وبيتروس يتألق

وشهدت المباراة تألقًا غير عادي من اللاعب البرازيلي بيتروس الذي أحرز هدفين لـ النصر في شباك الوحدة، ليفوز العالمي بثلاثية مقابل هدف ويصل للنقطة رقم 20 يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر في مواجهة قوية ضد الاتحاد

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة نادي الاتحاد يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة “الشرائع”.

ولفتت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أنه تم تقديم مباراة الاتحاد والنصر لتقام يوم الأحد 24 يناير عند الساعة 6:40 مساءً بدلًا من الاثنين 25 يناير نظرًا لانشغال الملعب بمواجهة فريقي الوحدة والشباب في نفس يوم المباراة السابق.

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