تفاصيل إصابة محمد الربيعي

المواطن - مروة نبيل

خضع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الربيعي لفحوصات طبية من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها ضد أبها.

إصابة محمد الربيعي

وتعرض محمد الربيعي لإصابة، ولم يستطع استكمال مباراة الأهلي ضد أبها ليُغادر الملعب مصابًا عند الدقيقة 73، ويُشارك ياسر المسيليم بدلًا منه، ليضع المدرب فلادان ميلويفيتش في ورطة، نظرًا لإيقاف الحارس الأساسي محمد العويس.

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجراها محمد الربيعي معاناته من شد عضلي قوي في العضلة الضامة، ولكنها إصابة غير مقلقة، حيث سبق وعانى من الإصابة ذاتها الأسبوع الماضي أمام الهلال، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي قرر إراحة الربيعي الأيام المقبلة، ولن تتضح نسبة مشاركته ضد الاتفاق حاليًا، حيث سيخضع إلى جلسات علاجية واختبارات طبية قبل تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

الأهلي يتجاوز أبها بثلاثية

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على أبها بثلاثية دون رد، سجلها؛ عمر السومة “هدفين”، وعبدالرحمن غريب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الراقي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 20 نقطة في المركز الثامن.

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