تفاصيل إطلاق خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا

المواطن - الرياض

أطلق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، خدمة “الجواز الصحي” عبر تطبيق (توكلنا)، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) وأصبح “محصّن” ضد الفيروس -بإذن الله-.

كما تلقى معاليه صباح اليوم في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب معالي وزير الصحة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على رعايتهما الكريمة واهتمامهما المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ الاحترازات الوقائية كافة لحمايتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وثمّن حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما أسهم -بفضل الله- في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

وقدم معاليه شكره وتقديره لـ (سدايا) الشريك الحكومي والمُمكّن التقني على جهودهم المساندة لوزارة الصحة منذ ابتداء الأزمة وحتى اليوم وإسهاماتهم في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق (توكلنا) وخدمة “الجواز الصحي” التي أُطلقت اليوم، التي تعكس الحالة الطبية “محصن” لمن أتم عملية أخذ اللقاح.

وحثّ معاليه جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أنه جارٍ العمل حاليًا على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريباً -بإذن الله- لتشمل مناطق المملكة كافة.

من جانبه رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما الدائم لصحة المواطن والمقيم منذ بداية الجائحة وحتى وصلنا اليوم إلى توفير اللقاح الآمن والموثوق؛ ما جعل المملكة من أوائل الدول على مستوى العالم التي تمكّنت من مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المملكة دائماً سباقه لما فيه خير للمواطن والمقيم على حدٍ سواء.

وأبدى سعادته بتدشين خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق (توكلنا) لمن استكمل جرعتي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المملكة -ولله الحمد- من أوائل الدول التي أطلقت “الجواز الصحي” وهي خدمة وفرتها (سدايا) دعمًا للجهات الحكومية للاستفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.

وقدّم شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة ومنسوبي الوزارة على جهودهم الكبيرة والتعاون المميز الذي أسهم -بحمد الله- في تقديم العديد من الخدمات الصحية لمستخدمي تطبيق (توكلنا).

وأشار معاليه إلى أن (سدايا) اليوم مُمكّن تقني لمختلف الجهات الحكومية، وداعمة لها لتحقيق تطلعاتهم وخدمة المستفيدين من خدماتهم عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية رقمية كبيرة استطاعت من خلالها تطوير الخدمات التي يقدمها تطبيق (توكلنا) فيما يخص الجائحة أو غيرها من الخدمات الحكومية التي أسهمت في تسهيل وصول مستخدمي التطبيق إلى الخدمة التي يريدونها بكل سهولة ومن مكان واحد.

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